SISTAR19 revient sur scène pour la première fois en onze ans ! Le duo féminin, composé de Hyo-rin et Bora et appartenant au girls band SISTAR, va sortir le 16 janvier « NO MORE, MA BOY ».





Ce titre renvoi à « Ma Boy », tube de SISTAR19 sorti en 2011. Même si le groupe n’est plus depuis 2017, ses membres poursuivent leurs activités individuelles dans de nombreux domaines.





De son côté, So-you a sorti en juillet dernier son 2e mini-album « Summer Recipe » dont le titre phare Aloha, a été interprété en featuring avec Bora.