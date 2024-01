AB6IX reviendra avec son 8e mini-album

Selon Brandnew Music, AB6IX fera son retour avec son 8e mini-album baptisé « THE FUTURE IS OURS : FOUND ». Le nouveau disque dont la sortie est fixé au 22 janvier fera suite à son précédent EP « THE FUTURE IS OURS : LOST » sorti en mai 2023.





Pour rappel, AB6IX, ayant fait ses débuts le 22 mai 2019, a terminé avec succès sa tournée mondiale « THE FUTURE » qui avait commencé le 27 mai 2023 dans la capitale sud-coréenne. Dans ce cadre, le quartette masculin s’est produit en concert dans plusieurs pays asiatiques comme le Japon. Depuis novembre dernier, le boys band a poursuivi sa tournée mondiale dans 6 grandes villes américaines, dont Los Angeles.