TWICE de retour le 23 février

TWICE, l’un des girls band les plus reconnus en Corée du Sud, fera son grand retour le mois prochain. Selon JYP Entertainment, le groupe sortira le 23 février son 13e mini-album « With YOU-th ».





Le précédent disque des neuf filles « READY TO BE », un succès, est sorti dans les bacs il y a maintenant près d’un an, en mars 2023. D’où l’attente grandissante des fans qui ont hâte de retrouver leurs idoles favorites de JYP entertainment !





Avant de dévoiler « With YOU-th », TWICE va, le 2 février, nous donner un avant-goût de ce treizième album tant attendu en sortant en avance son nouveau single « I GOT YOU ». Rappelons que son douzième EP « READY TO BE », s’était hissé à la deuxième place du classement du Billboard 200 aux Etats-Unis à sa sortie.