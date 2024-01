Faire un régime en Corée du Sud (1)

ⓒ Getty Images Bank

Que ce soit pour une question de santé ou d’esthétique, hommes et femmes du monde entier sont tous passés par cette interrogation un jour ou l’autre : dois-je faire un régime ? Les sud-Coréens ne sont pas une exception. D’ailleurs, ils innovent souvent dans ce domaine. Tous les moyens sont bons pour obtenir le corps de ses rêves, nous pouvons donc choisir celui qui nous convient. Ici et là, dans la ville de Séoul, sont diffusées diverses publicités sur le sujet.





ⓒ Getty Images Bank

Cependant, la tendance du moment est fortement influencée par les réseaux sociaux. Non seulement ils influencent la perception que l’on a de notre corps, mais ils nous incitent également à l’exposer au plus grand nombre. La mode est en effet aux « body profile », un processus de préparation physique par d’intenses sessions de sport et de régime, pour finir par une séance photo professionnel qui témoigne de l’effort fourni. Alors, nombreux sont ceux qui relèvent le défi, peu importe leur âge, pour montrer que, eux aussi, restent dans le vent.