« Samsu, Gapsan » de Bang Min-ho

« Aller dans une montagne isolée ne signifie pas une défaite face au monde. On jette une chose comme le monde parce qu’il est confus », avait-il écrit il y a longtemps.





Seok se disait encore et encore en quittant Pyongyang et parcourant un long chemin : « Aller dans une montagne isolée ne signifie pas une défaite face au monde. On jette une chose comme le monde parce qu’il est confus. »





# Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Baek Seok est connu comme le poète le plus aimé de tous. Né à Chongju, dans la province de Pyongan, en Corée du Nord, il a publié son premier recueil de poèmes « Cerf » en 1935, en pleine période coloniale japonaise. Il a incorporé la culture folklorique de Corée et le dialecte de sa région natale dans ses vers, laissant derrière lui une multitude d’œuvres magnifiques et exotiques. Plus tard dans sa carrière, il a inclus dans ses poèmes diverses inspirations littéraires obtenues dans les plaines de Mandchourie. « Samsu, Gapsan » raconte de manière fictive les dernières années de la vie du poète. Il est resté dans sa ville natale en Corée du Nord même après la libération du pays, mais a beaucoup souffert avant de disparaître du public en 1962. Il aurait vécu dans une ferme du comté de Samsu jusqu’à sa mort en 1996.









La balançoire l’avait emportée très haut. Elle s’était redressée sans effort sur son siège, le plateau contenant les verres étant toujours posé sur la lame du couteau. Puis, étonnamment, elle s’était retrouvée la tête en bas avant que quiconque ne se rende compte de ce qu’elle avait fait.





Seok avait peur que son numéro ne soit perturbé par les spectateurs. Mais elle semblait tout à fait sereine. Redressée sur sa balançoire, elle glissait dans les airs en toute aisance.





Personne ne peut pénétrer dans son monde alors qu’elle se concentrait sur la pointe du couteau. Lorsqu’elle est au milieu de cette performance incroyable, aucune force dominante ne peut perturber son esprit. Ni une personne ni une chose ne peut retenir complètement un être humain. Il faut vivre ainsi.





Auteur : Bang Min-ho (10 juin 1965 – ).

- Débuts littéraires : en 1994 en remportant le concours de jeunes critiques littéraires organisé par la revue Changjakgwa Bipyeong ou Création et critique.