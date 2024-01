Célébrez le Nouvel An lunaire avec Jin Sung

Depuis 2020, la KBS présente le programme « Grand concert spécial de la KBS » à l’occasion des grandes fêtes traditionnelles. Il s’agit d’un spectacle d’un chanteur populaire. Dans ce cadre, elle a diffusé des concerts mettant en vedette des artistes célèbres tels que Na Hoon-a, Shim Soo-bong, Lim Young-woong, Songgolmae et god.





Diffusé en 2021 et intitulé « La Corée encore : Na Hoon-a », l’émission avec Na Hoon-a avait enregistré une audience très élevée de 29 %. Celle avec la chanteuse de trot Shim Soo-bong, baptisé « La Corée, épanouis-toi » avait également fait sensation.





Pour la nouvelle année du Dragon, la chaîne va diffuser un concert spécial nommé « Le Bonheur, la Corée ». Sa star sera le chanteur Jin Sung. Sur scène depuis 40 ans, il a passé une partie de sa carrière à surmonter de nombreuses épreuves afin de se faire connaître du public. Il a plusieurs chansons à succès telles que « Ne me tacle pas » et « A la gare d'Andong ». Cependant c'est la première fois qu'il organise un concert solo et surtout sur un plateau télé.





Lors de ce spectacle inédit, l’artiste présentera un « talk-show musical » et transmettra aux téléspectateurs un message positif que tout va bien et tout ira bien cette année. Le chanteur Kim Ho-jung montera également sur scène à ses côtés dans cette représentation. Il a déjà collaboré avec Jin Sung dans un autre programme musical.