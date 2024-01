Kim Jong-hyeon sort son deuxième EP « Brilliant Seasons »

Kim Jong-hyeon, qui a fait ses débuts au sein du boys band NU’EST en mars 2012, est de retour après quatorze mois d’absence. L’ancien leadeur s’est engagé à 100 % dans ce nouveau projet, en participant à sa réalisation en tant qu’auteur-compositeur-interprète.

Avant même la sortie de « Brilliant Seasons », le musicien s’était produit en concert les 29 et 30 décembre à la KBS Arena à Séoul. De quoi donner envie à ses fans de le retrouver en 2024. Composé de six morceaux, ce nouvel EP illustre son ambition d’approfondir son univers musical qui n’a cessé d’évoluer ces dix dernières années. Et c’est une réussite. Son titre phare a pris, lors de sa sortie, la tête du classement de la plateforme en streaming musical sud-coréenne Bugs.