Lee Young-ji va donner son premier concert solo

Date : du 17 au 18 février

Lieu : Bluesquare Master Card Hall à Séoul





Lee Young-ji se produira en concert le mois prochain ! En effet, la gagnante de la saison 3 du télécrochet « School Rapper » montera sur scène les 17 et 18 février au Bluesquare Master Card Hall à Séoul.





Et ce, dans le cadre de sa toute première tournée en Asie intitulée « The Main Character » lancée en septembre 2023 à Taipei. La jeune artiste, ayant débuté en novembre 2019, s’est ainsi produite devant près de 10 000 spectateurs dans quatre grandes villes asiatiques. Pour rappel, Lee Young-ji est reconnu comme excellente rappeuse, surtout après avoir remporté le titre de championne dans l’émission « Show Me The Money 11 ».