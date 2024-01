Your City : Jung Yong-hwa va monter sur scène à Séoul

Date : du 1e au 2 mars 2024

Lieu : KBS Arena à Séoul





Jung Yong-hwa va retrouver son public au pays du Matin clair. Le vocaliste phare du boys band CNBLUE se produira, en effet, en concert les premier et 2 mars au KBS Arena Hall à Séoul. Il mettra ainsi fin à sa tournée asiatique « Your City » qui s’est déroulée entre octobre et novembre 2023 au Macao, à Taipei, à Bangkok et à Hong Kong.





Pour rappel, « Your City » est le titre de son deuxième mini-album sorti le 14 septembre 2021, après six années d’absence. L’ensemble des six morceaux sont signés par l’auteur-compositeur-interprète, ayant lancé le 14 janvier 2010 sa carrière de chanteur au sein de CNBLUE.