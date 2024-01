Retour du Big 3 des solistes de k-pop en 2024 !

Cette année, le retour de plusieurs poids lourds de la k-pop est prévu, et ce pour le plus grand bonheur des mélomanes. Vous l’aurez deviné, il s’agit de Cho Yong-pil, IU et G-Dragon, également appelé GD.





Tout d’abord, Cho Yong-pil, qui mène sa carrière musicale depuis 1979, va publier son vingtième opus officiel. La star légendaire avait organisé un concert l’an dernier célébrant le 55e anniversaire de ses débuts.





Le retour d’IU attire également une grande attention des passionnés de k-pop car l’artiste s’était plutôt concentrée sur sa carrière d’actrice ces deux dernières années. Le clip vidéo de son prochain titre phare fait beaucoup parler de lui d’ailleurs. La raison : l’apparition de V, membre du groupe au succès planétaire BTS, qui effectue actuellement son service militaire.





Enfin, G-Dragon, considéré comme véritable icône de la k-pop au pays du Matin clair mais aussi à l’international, va sortir un nouveau projet musical pour la première fois depuis 6 ans et 6 mois. Aucune date n’a cependant été communiquée pour le moment.