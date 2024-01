ⓒ WAKE ONE Entertainment

Kim Jae-hwan, qui a fait ses débuts en août 2017 au sein du boys band Wanna One, va sortir un nouveau single baptisé « Ponytail ». Le vocaliste va ainsi poursuivre sa carrière en solo lancée en juillet 2019.





Son dernier concert « NOT ALONE » s’est déroulé les 16 et 17 décembre à la KBS Arena à Séoul. Ce spectacle avait été l’occasion de découvrir les multiples talents de l’artiste, reconnu notamment comme auteur-compositeur-interprète. Jouissant d’une popularité grandissante au-delà des frontières sud-coréennes, le jeune musicien avait également organisé des fan meetings à Macao puis à Taipei en 2023.