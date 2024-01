YG Entertainment confirme le retour de BABYMONSTER en février

C’est officiel, BABYMONSTER fera son grand retour en février ! C’est ce qu’a confirmé Yang Hyun-suk, fondateur et producteur exécutif de YG Entertainment. Sur le réseau social de l’agence, une vidéo annonçant le retour de son dernier girls band a été postée le premier janvier.





BABYMONSTER, formé par YG Entertainment avec sept membres, a fait ses débuts le 27 novembre 2023 avec le single « Batter Up ». Le nombre de vues de son clip vidéo a dépassé le seuil des 100 millions, seulement dix-huit jours après sa mise en ligne : un nouveau record chez les groupes débutants. Son nouveau son, baptisé « Stuck In The Middle », sera dévoilé le premier février, puis son premier mini-album sortira en avril.