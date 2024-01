COVID-19 : vers une nouvelle vague en Chine ?

ⓒ YONHAP News

En Chine, les autorités sanitaires ont déclaré que l’épidémie de COVID-19 risquait de flamber, à nouveau, ce mois-ci. Cela interviendrait peu de temps avant le Nouvel an lunaire, où un déplacement massif de la population est prévu.





Selon les médias locaux, la Commission nationale de l’hygiène et de la santé a expliqué qu’actuellement, la plupart des patients atteints de maladies respiratoires ont la grippe, et le nombre d’infection au COVID-19 est faible et peut donc être contrôlé.





Un responsable du Centre national chinois de l’influenza, de son côté, a indiqué que le variant XBB est dominant pour le moment, mais qu’il laissera place sans tarder au variant JN.1. Ce dernier se propage récemment dans plusieurs pays dont les Etats-Unis, Singapour et l’Inde.