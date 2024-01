Les Chinois se ruent sur les calendriers de 1996

ⓒ YONHAP News

Les Chinois se précipitent pour acheter des calendriers de l’année 1996. La raison : ils sont identiques à ceux de 2024, puisque c’est une année bissextile qui commence, elle aussi, par un lundi.





Selon le journal South China Morning Post (SCMP), les calendriers vintages d’il y a 28 ans font fureur, et à des prix variables. Ils sont revendus sur l’application de seconde main Xianyu entre 5 à 1 000 yuans, soit de 65 centimes à 130 euros. Récemment, le nombre de recherches sur ces calendriers de 1996 a été multiplié par six et les transactions ont atteint un niveau record.





Certains almanachs sont décorés avec des motifs traditionnels chinois et d’autres représentent des personnages des films d’animation américain et japonais comme Mickey Mouse et Ultraman. On y voit aussi des idoles de la culture pop étrangère comme une vedette de Hong Kong.





SCMP a également expliqué qu’une vague de nostalgie des années 1990 a déferlé sur l’empire du Milieu, alimentée par la série télévisée chinoise « Blossoms Shanghai ».