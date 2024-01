L’exécutif japonais utilise l’IA pour traduire ses lois

ⓒ Getty Images Bank

Le gouvernement japonais a recourt à l’intelligence artificielle (IA) pour la traduction en anglais de ses lois. Selon le quotidien Asahi Shimbun, le ministère de la Justice a mis au point un système d’IA spécialisée dans cette tâche, conjointement avec des instituts de recherche et des entreprises. Il l’utilise depuis décembre dernier et s’attend à réduire considérablement le temps de traduction de ses textes.





La question est : pourquoi traduire ces lois et les rendre publiques ? Le gouvernement souhaite doper l’accueil des investissements étrangers et des contrats internationaux. Si cela est un succès, il compte élargir l’utilisation de ce logiciel traducteur dans tous les ministères l’année prochaine. Son objectif est de publier 320 décrets traduits en anglais par an, soit plus du double des années précédentes.