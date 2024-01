Les Petits chanteurs de Vienne sont de retour

Les Petits chanteurs de Vienne sont revenus en Corée du Sud pour présenter une nouvelle fois leurs « chœurs d’anges ». Ils avaient déjà enchanté le public du pays du Matin clair l’année dernière. Réputée pour sa voix claire et transparente, cette chorale avec ses 526 ans d’histoire se produit, aujourd’hui, à Séoul. Elle rencontrera aussi les spectateurs à Sejong et à Chuncheon, avant de revenir ce dimanche dans la capitale.





Son chef d'orchestre, Jimmy Chiang, a expliqué, lors d'une conférence de presse, que la caractéristique sonore distinctive du chœur provenait de sa technique vocale et de son répertoire. Selon lui, quand ces petits chanteurs produisent des tons aigus, ils utilisent toujours la voix de tête, ce qui permet d'obtenir une sonorité naturelle et douce. C’est peut-être pour cela qu’on qualifie leurs prestations d’angéliques.





La nationalité des membres se diversifie de plus en plus. Un sud-Coréen, Gu Ha-yul, participe cette fois-ci à la tournée au pays du Matin clair. Né en Autriche, ce garçon de 11 ans dit qu’il apprécie pouvoir être avec ses amis et voyager avec eux.





Dates et lieux

- le 23 janvier au Seoul Art Center, à Séoul

- le 26 janvier au Sejong Art Center, à Sejong

- le 27 janvier au Chucheon Culture and Art Center, à Chuncheon

- le 28 janvier au Gwanak Art Hall, à Séoul