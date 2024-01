La Corée du Nord et la Coupe du monde de football

Le Nord a fait sa première apparition en Coupe du monde lors du Mondial de 1966, en Angleterre, réalisant une très belle entrée en matière puisqu’il a battu l'Italie, l'une des meilleures équipes, en huitième de finale pour se qualifier pour les quarts de finale et devenir la première équipe asiatique à passer le premier tour. Aujourd'hui encore, cette victoire est considérée comme l'une des plus belles et grandes surprises de l'histoire de la Coupe du monde.





« Le Nord s'est qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde en 1966. Sa surprenante victoire sur l'Italie, sur un score de 1-0, avait fait beaucoup parler. Personne ne pouvait prédire un tel résultat. À l'époque, le pays ermite avait pour ainsi dire aucune chance de remporter la Coupe du monde, avec 16 équipes participantes. La probabilité d’un tel cas de figure était estimée à 1 %. La plupart des pronostics prévoyaient que l’équipe s'inclinerait face à l'Italie lors de la phase de groupe », explique Seong Mun-jeong, chercheur principal à l'Institut coréen des sciences du sport.





Par la suite, le pays n'a pas réussi à atteindre la phase finale de la compétition, en raison de son élimination dès les tours préliminaires, de son abstention ou de sa non-participation. Mais en 2010, le football nord-coréen a connu une période faste. Rejointe par des joueurs nationaux nés au Japon, dont An Yong-hak et Jong Tae-se, l'équipe nationale de football s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde de 2010, en Afrique du Sud.