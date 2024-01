Hye-rim de Wonder Girls fait ses débuts à la radio

L'ancienne membre de Wonder Girls, Hye-rim, relève le défi de devenir animatrice radio !





Ce mardi en effet, KBS WORLD Radio a annoncé officiellement que la chanteuse présentera une nouvelle émission intitulée « Wonder Hours with Hye-rim », succédant à « Lena Park’s One Fine Day », à partir de lundi prochain. Diffusé en anglais, le programme a pour objectif d’atteindre des auditeurs du monde entier.





En tant qu'animatrice radio, la jeune maman de 31 ans et spécialisée en communication et interprétation, prévoit de se connecter directement avec les auditeurs chaque semaine, du lundi au vendredi. Les auditeurs pourront écouter l'émission non seulement sur les ondes courtes mais aussi via l'application mobile radio de KBS, « KONG », ainsi que la chaîne YouTube.