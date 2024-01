Kyu-hyun sort son nouvel album solo « Restart »

Kyu-hyun a fait son grand retour avec un nouveau mini-album composé de six morceaux. Comme son titre le laisse entendre, « Restart », sorti le 9 janvier dernier, marque un nouveau départ pour le « maknae », le membre le plus jeune, de Super Junior.

Le vocaliste, ayant débuté en 2006, a quitté SM Entertainment, le label auquel il a appartenu pendant dix-sept ans. Il appartient maintenant à Antenna Music mais, malgré cette séparation, il reste partie intégrante de Super Junior et de son unité Super Junior K.R.Y. Kyu-hyun, chanteur et danseur phare du boys band légendaire est aussi reconnu comme acteur de comédie musicale en plus d’être le vocaliste principal de son groupe.