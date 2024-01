The Cabin : HYNN se produira en concert du 2 au 4 février

Date : du 2 au 4 février

Lieu : Lycée d’Ewha à Séoul





HYNN retrouvera son public dans une ambiance joyeuse et amicale en février. La chanteuse, de son vrai nom Park Hye-won, se produira en effet en concert du 2 au 4 février puis du 16 au 18 au Lycée d’Ewha à Séoul. Intitulé « The Cabin », le spectacle aura donc six dates.





La vocaliste avait fait salle comble en août 2023 au LG Art Center, considéré comme salle de concert de rêve par de nombreux artistes. Elle a d’ailleurs récemment renouvelé son contrat avec le label New Order Entertainment. La musicienne, considérée comme l’une des meilleures solistes dans la k-pop, va donc multiplier ses activités dans divers domaine cette année.