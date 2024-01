Billboard Korea sera lancé en juin 2024

C’est officiel. Le magazine américain Billboard - véritable institution dans le monde de la musique - va lancer Billboard Korea au pays du Matin clair en juin avec son édition inaugurale « Billboard K Vol. 1 ».





Avant la publication du premier numéro, le site officiel et la plateforme numérique seront lancés respectivement en avril et mai. Billboard Korea va ainsi rejoindre la liste croissante des éditions internationales de publications Billboard International, notamment Billboard Japan, Billboard Arabia, Billboard Spain, Billboard Brazil et bien d'autres encore.





Le « Billboard K » fera prioritairement la promotion de la k-pop auprès des fans du monde entier tout en fournissant des informations sur le divertissement américain auprès du public sud-coréen.