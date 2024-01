ATEEZ et Le Sserafim se produiront au Coachella Festival

Deux groupes de k-pop mondialement connus monteront sur scène dans le cadre du plus grand festival de musique d’Amérique du Nord ! ATEEZ se produira les 12 et 19 avril au Coachella Festival en Californie et deviendra le premier boys band sud-coréen à y participer.





De son côté, Le Sserafim, ayant débuté en mai 2022 avec cinq membre, donnera des spectacles les 13 et 20 avril. Le quintette féminin rejoint ainsi le line-up de ce gigantesque festival de renommée mondiale seulement un an et demi après ses débuts, un record dans l’histoire de la k-pop.





Pour rappel, Blackpink a été en tête d'affiche de son édition 2023, une première pour un girls band sud-coréen. Sur l'affiche de l'édition de 2024, figurent notamment l'autrice-compositrice-interprète Lana Del Rey, le rappeur-producteur Tyler, et la célèbre rappeuse Doja Cat.