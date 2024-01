Wendy, qui a fait ses débuts en août 2014 avec son groupe Red Velvet, va sortir le mois prochain son deuxième album en solo. Elle avait sorti son premier mini-album « Like Water » en avril 2021, avec son titre phare éponyme et « When This Rain Stops ». Elle est donc de retour presque trois ans après ses débuts solo !





De son côté, Red Velvet a sorti en novembre dernier son troisième opus officiel « Chill Kill » pour la première fois depuis six ans. Le girls band phare de la troisième génération de k-pop a vu son dernier album studio s’écouler avec succès à plus de 410 000 exemplaires.