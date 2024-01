Chine : chute de 30 % des ventes de pianos

ⓒ Getty Images Bank

En Chine, les ventes de pianos ne représentaient que 30 % de leur niveau d’avant-COVID-19 en 2023. Pourtant, ce clavier à cordes frappées constitue un des symboles forts des classes moyennes de l’empire du Milieu.





Rappelons que, sur fond de forte croissance économique, au milieu des années 2000, la catégorie sociale aux revenus moyens avait commencé à apprendre à jouer d’un instrument de musique. Entre 2017 et 2019, environ 40 millions de personnes apprenaient alors à jouer du piano. A cette époque, près de 400 000 pianos étaient vendus chaque année.





La baisse de la consommation des classes moyennes n’est toutefois pas la seule cause de la chute des ventes de pianos. On constate aussi le recul du nombre d’enfants. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, le pays a recensé 9,02 millions de naissances et 11,1 millions de morts en 2023. Le nombre total de sa population s’est ainsi élevé à 1,497 milliard, soit une dégringolade de 2,08 millions sur un an. C’est la première fois que le pays fait face à une baisse de son nombre d’habitants en 61 ans.