Moon Si-yeun, ambassadrice de la Hallyu (1)

La « Hallyu » qu’on traduit comme la « vague culturelle coréenne » en français est un terme qu’on utilise pour parler de la popularité de la culture du pays du Matin clair à l’étranger.





Ce phénomène, si l’on puisse dire, est apparu au milieu des années 90 en Chine. Avec le succès des chansons populaires ainsi que des feuilletons télévisés « made in Korea ». Très vite, les Japonais sont eux aussi tombés sous les charmes de la k-pop et des k-drama. D’autres jeunes ou moins jeunes de toute l’Asie leur emboîteront le pas. Et désormais cette vague déferle dans le monde entier.





@ Moon Si-yeun

Pour parler de sa naissance jusqu’à ce qu’elle est aujourd’hui, nous recevons cette semaine la présidente de la World Association for Hallyu Studies, Moon Si-yeun.





@ KBS WORLD Radio

Moon Si-yeun, certains parmi nos auditeurs et internautes la connaissent déjà comme professeure de français à l’université Sookmyung à Séoul. 10 minutes n’étaient pas suffisantes pour parler également de son amour pour le français et sa passion pour l’éducation. Un second volet vous attend mercredi prochain !