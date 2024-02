Hye-rim fait ses grands débuts à la radio

Hye-rim, membre de Wonder Girls, s’est lancé un nouveau défi : la voici animatrice radio ! C’est lundi que la chanteuse a fait ses débuts avec une nouvelle émission, intitulée « Wonder Hours with Hye-rim ». Il s’agit d’un programme musical, en anglais, lancé par KBS WORLD Radio.





La jeune femme mène des activités, non seulement en tant que chanteuse, mais aussi en tant qu’animatrice, écrivaine et traductrice. Sur les ondes de la KBS, elle aura l'opportunité de dévoiler un nouveau charme en communiquant avec les fans de la culture coréenne du monde entier.





Ayant grandi à Hong Kong, Hye-rim est capable de maîtriser plusieurs langues, non seulement le coréen et l’anglais, mais aussi le chinois et le cantonais. Et elle a pu, dès sa tendre enfance, expérimenter une société multi-culturelle.





Son émission musicale, rappelons-le, est diffusée pendant deux heures, du lundi au vendredi de 17h10 à 19h10. Les auditeurs peuvent la suivre via l'application mobile de la KBS « KONG », la chaîne YouTube de « KBS WORLD English » en streaming 24 heures sur 24, ainsi que les deux applications « KBS WORLD Mobile » et « KBS WORLD Radio On-Air ».





Pour regarder les coulisses de l’émission, visitez le compte Instagram du service français de KBS WORLD Radio : kbs_world_french.