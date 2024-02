Hallyu : Chae Jong-hyeop à la conquête de la télé japonaise

Au Japon, où la passion pour la culture coréenne est forte, un acteur sud-coréen a été choisi comme protagoniste d’une série télévisée diffusée à une heure de grand audimat. C’est une première dans l'histoire de la télévision hertzienne de l’archipel.





La chaîne de télévision privée japonaise TBS a, en effet, diffusé mardi soir le premier épisode du nouveau feuilleton « Eye Love You ». L’acteur principal masculin n’est autre que Chae Jong-hyeop, connu pour ses rôles dans les k-dramas « Love all Play », « La diva naufragée » ou encore « Nevertheless ».





Revenons en arrière : le feuilleton à succès de la KBS « Sonate d’hiver » a été le premier à conquérir le coeur des Japonais. Et depuis, de nombreux dramas sud-coréens ont été exportés. Des acteurs du pays du Matin clair ont joué ces dernières années dans des séries, mais c’étaient des programmes diffusés à des heures tardives.





Récemment, la « hallyu » est à son apogée au Japon au point qu’il est difficile de parler des tendances de la culture populaire sans la mentionner. En effet, au dernier programme de fin d'année représentatif de la NHK, « Kohaku Uta Gassen », ont participé cinq groupes d'idols de K-pop, dont Le Sserafim, NewJeans, et Seventeen. C’était un nombre record de participants sud-coréens dans ce programme.