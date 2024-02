Quelles sont les manières de se saluer en Corée ?





Les hommes peuvent se serrer la main mais on peut aussi se congratuler en se prenant dans les bras si on se connaît. Quand c'est une première rencontre, on s'incline légèrement et si la personne est plus âgée que soi, il est très poli de lui serrer la main en joignant sa main gauche sous sa main droite. Et puis, ajoutez 안녕하세요(Annyonhaseyo), « bonjour », c'est un plus...