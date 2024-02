Une redoutable compétition des girls band s’annonce en février

Plusieurs girls band sud-coréen font leur retour en ce mois de février : la compétition s’annonce rude ! Tout d’abord, BABYMONSTER qui a fait sensation avec son tout premier single « BATTER UP » est revenu avec « Stuck In The Middle » dévoilé le 1er février.





Le Sserafim va prendre le relai le 19 février en sortant son troisième mini-album « EASY ». Ce dernier se démarque de trois précédents qui portaient des titres négatifs comme « Fearless », « Antifragile » et « Unforgiven ».





Ensuite, c’est au tour de TWICE de faire son comeback le 23 février avec son treizième mini-album baptisé « With You-th ». Avant son retour, le girls band du label JYP Entertainment va cependant nous dévoiler « I Got You » pour nous donner un avant-goût de ce nouveau disque.