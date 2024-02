Moon Byul de Mamamoo va sortir son premier album studio

Moon Byul, qui a débuté en juin 2014 sous le label RBW au sein du girls band Mamamoo, fait son comeback en tant que soliste. La rappeuse du quartette féminin va ainsi sortir le 20 février son premier album studio.





Intitulé « Starlit of Muse », le premier opus officiel de la chanteuse verra donc le jour plus de neuf ans après ses débuts. Il va montrer diverses facettes de l’artiste qui mène sa carrière musicale en solo depuis en mai 2018.





De son côté, Whee In, vocaliste phare du girls band, s’apprête à lancer sa première tournée mondiale baptisée « WHEE IN THE MOOD : BEYOND ». Il s’agit de son premier concert en solo organisé à l’occasion du dixième anniversaire de ses débuts.