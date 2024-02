Yu-gyeom sort son premier album studio le 21 février

GOT7, boys band lancé le 16 janvier 2014 par JYP Entertainment, vient de célébrer le dixième anniversaire de ses débuts. A cette occasion, Yu-gyeom a annoncé un retour surprise.





Le membre du boys band, qui a intégré le label AOMG en 2021 va sortir le 21 février son tout premier album studio intitulé « TRUST ME ».





Apprécié par les mélomanes pour son style tendance et ses performances sensationnelles, Yu-gyeom mène sa carrière solo depuis juin 2021, lorsqu’il avait sorti son premier disque « Point Of View : U ». C’était sept ans après ses débuts.





Sachez que les autres membres de GOT7 mènent activement leur carrière en solo, à commencer par Young-jae qui a dévoilé le 6 novembre dernier son premier opus officiel « Do It » tandis que JB et Jin-young effectuent leur service militaire.