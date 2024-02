Selon le calendrier lunaire, en 2024, le 1er janvier est en fait le 10 février. C’est aussi l'année du dragon. En Corée, ce jour-là, on porte un hanbok, le vêtement traditionnel. Aussi, on pratique, en famille, une cérémonie de culte aux ancêtres, le Charye, et on mange le Tteokguk, une soupe spéciale pour l’occasion. Et puis, bien sûr, les plus jeunes reçoivent des étrennes... Joyeux Seollal à tous !