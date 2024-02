Seollal : où sont les blockbusters?

Les vacances du Nouvel An lunaire sont une des meilleures occasions pour les cinémas d’attirer les spectateurs avec Chuseok - la fête des moissons - et le début et la fin d’année. Pendant cette période, des films à gros budget mènent alors une concurrence féroce. Néanmoins, le paysage est différent pour Seollal 2024. Les cinémas proposeront trois long-métrages sud-coréens de petite ou moyenne envergure qui sont sortis hier.





Tout d’abord, « Dog Days », réalisé par Kim Deok-min raconte une histoire autour des chiens, comme son titre l’indique. L’équipe de production s’attend à ce que cette comédie dramatique qui réchauffe le cœur enthousiasme les spectateurs. D’autant plus que le nombre de sud-Coréens ayant un animal de compagnie a franchi le seuil du million. La distribution, elle, est éclatante. Yoon Yeo-jeong qui a remporté Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour « Minari » interprétera l’héroïne, une célèbre architecte.





Ensuite, « Dead Man » est un thriller sur un homme qui prête son nom à une entreprise suspicieuse pour rembourser sa dette. C’est le premier film réalisé par Ha Joon-won qui a co-écrit le scénario de « The Host » avec Bong Joon-ho, lauréat de la Palme d’Or pour le film « Parasite ». Pour rendre cette œuvre davantage réaliste, il a interviewé des prête-noms pendant 5 ans.





Enfin, « Picnic » du réalisateur Kim Yong-gyun se penche sur la vie de trois septuagénaires. Ces personnes âgées se sont retrouvées dans leur ville natale et se remémorent leur passé. Ce long-métrage provoque une émotion subtile tout en explorant les souffrances de la vieillesse et les réflexions profondes sur la mort.





Si les films de grande ampleur ont disparu du box-office pour les festivités, c’est parce que les répercussions du COVID-19 se font encore ressentir, et la montée en puissance des plateformes de streaming a rendu encore plus difficile le succès d’un film au cinéma. Une autre analyse : la sortie pendant les vacances ou les jours fériés n’est plus une condition sine qua non pour attirer bon nombre de spectateurs.