Une ribambelle d’idoles au casting de « Great Comet »

De plus en plus d’idoles font leur apparition dans le milieu de la comédie musicale, et ce pour le plus grand bonheur des passionnés de la musique populaire sud-coréenne ! Sur le line-up de la comédie musicale « Great Comet », on retrouve ainsi plusieurs stars comme Shownu de Monsta X et Leo de VIXX. Ils vont incarner, notamment, le personnage d’Anatole dans ce spectacle.





De leur côté, Soo-bin et Yeon-jung qui font partie du girls band WJSN vont se fondre dans le personnage de Natasha. Enfin, K.will va se glisser dans la peau de Pierre. Pour rappel, « Great Comet » dont le titre original est « Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812 » s’inspire du roman « Guerre et Paix » de Tolstoï. Elle sera jouée du 26 mars au 16 juin à l’Universal Art Center à Séoul.