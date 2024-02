Lim Gi-dae, président de l’Association culturelle franco-coréenne

Le plus grand avantage de vivre en Asie, c’est de pouvoir fêter deux fois le Nouvel An, de souhaiter à deux reprises bonne année et de prendre et de reprendre de bonnes résolutions.





Notre premier invité de l’année du Dragon, Lim Gi-dae, en aurait sûrement pris d’autant plus qu’il vient de récupérer les rênes de l’Association culturelle franco-coréenne. Le professeur de l’université des études étrangères de Busan commence par nous présenter cette organisation, avant de parler des objectifs qu’il s’est fixés durant son mandat.





@Lim Gi-dae

Dans cet entretien réalisé juste avant Seollal, Lim revient aussi sur ses premiers pas sur le Continent noir, une terre d’espoir. Il n’oublie pas non plus de parler de son grand intérêt pour le problème des immigrés. Ouvrez grand vos oreilles à la solution qu’il donne pour une société multiculturelle où tout le monde vit heureux.