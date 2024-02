Bonjour, ici Séoul : Kim Hee-young est de retour

KBS Hanminjok Radio est une chaîne de radio de la KBS destinée aux nord-Coréens. Elle diffuse du lundi au vendredi une émission intitulée « Bonjour, ici Séoul ». Après neuf ans d’absence, Kim Hee-young est de retour pour l’animer.





Qui est Kim ? Cette dernière a commencé sa carrière en tant qu’animatrice sur la station MBC de Jeju en 1988. C’est en novembre 2007 qu’elle a débuté l’animation de « Bonjour, ici Séoul ». En animant ce programme cinq fois par semaine jusqu’en 2015, elle a eu un intérêt pour les droits de l’Homme au pays communiste et la réunification. Depuis lors, elle s’est concentrée sur les relations intercoréennes et a continué de présenter des émissions, par exemple sur la Gukbang TV, et de donner des conférences en la matière.





En janvier dernier, Kim connue également comme la grande soeur de la célèbre actrice Kim Hee-ae, a donc retrouvé les auditeurs de « Bonjour, ici Séoul » et continue de promouvoir les valeurs précieuses de la liberté.