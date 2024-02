Tang Wei apparaît dans le nouveau clip vidéo d’IU

L’actrice chinoise Tang Wei est apparue dans le nouveau clip vidéo de la chanteuse sud-coréenne IU. C'est ce qu’a annoncé mardi le label discographique de la vedette du pays du Matin clair.





Dans le teaser vidéo de « Shh.. », on aperçoit d’abord IU qui a des cheveux noirs et très courts. Elle regarde quelque part vers le haut. Ensuite, on voit Tang Wei, appuyant son visage contre le volant de la voiture, contempler le paysage à travers la fenêtre.





Tang Wei, mondialement célèbre grâce aux films « Lust, Caution » et « Decision to Leave », a affirmé qu’elle avait participé à ce projet musical parce qu’elle appréciait IU et qu’elle adorait son talent, sa personnalité et ses chansons.





La sortie du mini album « The Winning », qui contient « Shh.. », est prévue pour le 20 février.