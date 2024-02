Le 14 février, la Saint Valentin est largement fêtée en Corée du Sud. Ce sont les femmes qui offrent des cadeaux aux hommes, essentiellement des chocolats. Et les plus jeunes font preuve d’inventivité dans la présentation de leurs présents comme preuve de la sincérité de leurs sentiments. Un mois plus tard, le 14 mars, le jour du White day, c’est au tour des garçons de démontrer leur amour en offrant des bonbons, du chocolat blanc, des cosmétiques, bref, tout ce qui pourrait faire plaisir à leur amoureuse. Et pour celles et ceux qui sont seuls, il y a le 14 avril, le Black day ...