Highlight va revenir le mois prochain avec un nouveau projet musical seulement cinq mois après « Give You My All » sorti en octobre 2023.





Le boys band a vu le jour en 2009 sous le nom de BEAST. Rebaptisé « Highlight », le quartette a publié en novembre 2022 son quatrième mini-album « After Sunset ». En novembre dernier, il avait déjà organisé un concert dédié à ses fans. Le groupe célèbre donc cette année le quinzième anniversaire de ses débuts.