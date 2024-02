xikers s’apprête à faire son retour sur scène le mois prochain. Le groupe a fait ses débuts en mars 2023 avec dix membres sous le label KQ Entertainment. Pour rappel, il a fait sensation avec son premier EP « HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing » qui s’est hissé à la 75e position du Billboard 200 aux Etats-Unis.





Son deuxième mini-album « HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY » s’est écoulé à plus de 200 000 exemplaires, soit un nouveau record du boys band. D’où l’attente grandissante pour son comeback.