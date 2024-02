Sophie Darq, lauréate du Fauve Spécial du Jury au Festival d’Angoulême

Qu’est-ce qui est serré en haut et large en bas ? Qu’est-ce qui change de couleur selon les circonstances ? Et qu’est-ce qui ne se voit plus dans les rues ? Une devinette que Martine Prost, auteure de « 80 mots de Corée du Sud », avait proposé pour parler du hanbok, le costume traditionnelle du pays du Matin clair.





©️L’Apocalypse

La raison pour laquelle nous le ré-évoquons, c’est parce que... « Hanbok » n’est autre que le titre de la BD de notre invitée de la semaine, Sophie Darcq.





©️LisaBoghos

Dans cet entretien réalisé début février par téléphone, la lauréate du Fauve Spécial du Jury lors du Festival d’Angoulême 2024 raconte comment elle a réussi la réalisation de ce récit familial poignant publié, l’année dernière, à la maison d’édition l’Apocalypse (https://www.lapo.fr/livres/hanbok). Rencontre !