Adieu... Bang Shil-lee

Connaissez-vous Bang Shil-lee ? La chanteuse populaire s’est éteinte, mardi, à l’âge de 61 ans. Les obsèques se déroulent aujourd’hui.





Victime d’un accident vasculaire cérébral en juin 2007, la défunte a lutté contre sa maladie pendant 17 ans. Lors d’une interview avec l’agence de presse Yonhap, son frère a déclaré : « son état s’est dégradé dès décembre 2023. Elle se rendait fréquemment chez le médecin, et je me préparais mentalement à sa disparition ».





De son vrai nom Bang Yeong-sun, Bang Shi-lee était originaire de l’île de Gang-hwa. Elle a commencé sa carrière dans les années 1980 dans la huitième armée américaine en Corée du Sud et a formé les « Seoul Sisters ». Le trio féminin avait fait ses débuts officiels l’année suivante avec « Premier train ».





Après la dissolution du groupe, Bang Shil-lee s’était lancée en solo en 1990 et avait joui d’une grande popularité grâce aux chansons comme « Seoul Tango » et « Le cœur d’une femme ».





« Ne me demandez pas mon âge, ne me demandez pas mon nom. Les affaires humaines de ce monde sont futiles. La vie vient et s’en va comme un nuage… » Comme les paroles de sa chanson « Seoul Tango », Bang Shil-lee nous a quittés comme un nuage. Qu’elle repose en paix.