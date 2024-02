La Corée du Sud fait partie du club restreint des pays qui ont accueilli les jeux olympiques d’hiver. C’était les JO de Pyeongchang en 2018. Et il y a tout juste un mois, les JO de la jeunesse. Les infrastructures de ski se sont donc largement développées avec la majorité des stations qui se situent dans la région du Gangwon, dans le nord-est du pays. Les Coréens qui vont skier ne le font, en général que le temps d’un week-end, d’une journée voire même d’une soirée. Dans la capitale, on trouve des patinoires intérieures et extérieures et aussi des pistes de neige artificielle au bord du fleuve Han.