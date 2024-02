Lee Byeong-chan reviendra en mars avec son deuxième mini-album « My Cosmos ». C’est onze mois après la sortie de son premier EP sorti en avril 2023. Le vocaliste s’est fait connaître en arrivant à la cinquième position du classement final du télécrochet « Tomorrow is a National singer » diffusé entre octobre et décembre 2021 sur la chaîne TV Choseon.





C’est en juin 2022 qu’il a officialisé ses débuts en sortant son premier single « I Dream ». Depuis, il mène sa carrière de soliste en jouant également dans différentes comédies musicales dont « Dracula » et « Harlan County ».