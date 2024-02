Lee Chang-sub, qui mène ses activités musicales depuis mars 2012 au sein du boys band BTOB, sera de retour le mois prochain. Le vocaliste phare du groupe a lancé sa carrière en solo en décembre 2018. Il est aujourd’hui très actif comme chanteur de comédie musicale et comme youtubeur.





De son côté, Lim Hyun-sik qui fait lui-aussi partie du même boys band vient de sortir son nouvel EP « The Young Man and the Deep Sea ». Juste avant le retour de Lee Chang-sub, BTOB va dévoiler son nouveau projet musical pour le plus grand bonheur de Melody.