La Corée du Sud s’apprête à fêter la Journée de la francophonie

Chaque année, en amont de la Journée de la francophonie, nous rappelons à nos auditeurs que... La Corée du Sud n’est pas un pays francophone. Nous parlons le coréen. Et nous avons notre propre écriture, le hangeul. Mais beaucoup d’habitants du pays du Matin clair apprenent le français. Parce que... nous aimons... le béret et la baguette. Tintin et les frites. Le djembe et le couscous. Tout comme le Cirque du Soleil et le syrop d’érable.





©️Tifenn Genestier

Cette semaine, nous recevons Daniel Rignault, attaché de coopération pour le français et l’éducation à l’Ambassade de France, ainsi que Koffi Philippe Mallan, ministre-conseiller en charge des relations économiques à l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Corée du Sud, pour parler de ce qu’on attend pour l’édition 2024 de la Semaine de la francophonie au pays du Matin clair.





©️Oh Ha-young

Nous profitons aussi de cette occasion pour vous demander de porter un grand intérêt à notre talk show avec quatre ambassadeurs francophones à Séoul. L’enregistrement doit avoir lieu mi-mars pour être diffusé le 22 mars. Les détails seront prochainement dévoilés sur nos ondes ainsi que sur nos réseaux sociaux !