Le Mouvement d’Indépendance du 1er mars

Au fil des siècles, la Corée a été convoitée par ses voisins mandchous, chinois et japonais. Et c’est en 1910, que le Japon colonise la péninsule. Cette emprise sera vécue pendant plus de 35 années, dans la douleur, malgré des mouvements de résistance comme celui du Mouvement d’Indépendance du 1er mars 1919, Samiljeol. La libération du joug japonais a enfin lieu avec la capitulation de l’Empire du Soleil levant, le 15 août 1945. Depuis, malgré une amélioration des relations entre les deux pays, des tensions restent réelles sur des sujets encore sensibles comme le territoire de Dokdo, dans la mer de l’Est, ou encore les femmes de réconfort, Wianbu, esclaves sexuelles à la disposition de l’armée impériale. Aujourd’hui, différentes œuvres artistiques continuent d’être produites pour ne pas oublier cette malheureuse période de l’histoire contemporaine et pour rendre hommage au courage des Coréens.