K-Pop : les pop-up stores des idols ont du succès

ⓒ SM Entertainment

Les pop-up stores des groupes de k-pop gagnent en popularité. Si ces boutiques proposaient simplement des goodies auparavant, aujourd’hui, elles sont devenues des endroits pour ressentir pleinement l’identité des artistes et les messages qu’ils espèrent véhiculer à travers la musique.





Dans un complexe culturel dans l’arrondissement de Seongdong à Séoul, un pop-up store du girls band Le Sserafim a récemment ouvert pour célébrer la sortie de son mini album « EASY ». Le concept : les membres surmontent leurs angoisse et leurs soucis grâce à leurs efforts, car ce sont des battantes. Pour être en phase avec ce message, le rez-de-chaussée était décoré avec des branches tordues et des buissons épineux. Les fleurs qui émergent des marais permettent de s’imaginer l’attitude des membres courageuses et résolues malgré les difficultés qu’elles rencontrent.





Le nouveau groupe NCT Wish, quant à lui, a lancé un magasin éphémère au grand magasin The Hyundai Seoul à Yeouido, avant même avant ses débuts officiels. Les objets personnels et les signatures des membres ont été exposés dans des casiers pour leurs fans. Dans un coin, les visiteurs pouvaient écrire leurs voeux sur un petit papier et l’accrocher. Ce programme est harmonieux avec le concept du boys band : l’espoir.





La montée en popularité des boutiques éphémères est liée à la croissance continue du marché des goodies. Les acteurs du milieu misent là-dessus pour augmenter leur chiffre d’affaires, alors que la vente des disques qui a récemment enregistré une croissance fulgurante risque de s’éffondrer à tout moment. Dans ce contexte, les marchandises proposées se diversifient. Avant, elles étaient surtout des souvenirs comme des photo card, qu’on appelle PC dans le milieu, ou des porte-clef. Désormais, cela peut aussi être des vêtements ou des objets de la vie quotidienne.