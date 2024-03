« RIIZE », se produira sur la scène du Tecate Emblema au Mexique

©SM Entertainment





Une bonne nouvelle pour les fans de k-pop. Le nouveau groupe qui a récemment fait ses début

chez SM Entertainment, « RIIZE », se produira sur la scène du plus grand festival pop du Mexique,

« Tecate Emblema ». Selon son agence, l’événement aura lieu les 17 et 18 mai à Mexico.

Cette participation, c’est une première pour des artistes de k-pop. « RIIZE » a fait ses débuts en septembre dernier.





Avec un style de musique « pop émotionnelle », il a connu un grand succès dès la sortie de ses premiers titres tels que « Get A Guitar », « Memories », « Talk Saxy » et « Love 119 ». Il a instantanément attiré l’attention des plateformes et médias internationaux tels que les Grammys et Apple Music. Le groupe est considéré comme un nouvel artiste branché et prometteur.





« Tecate Emblema », qui a eu sa première édition en 2015, est un festival pop emblématique du Mexique organisé en plein air. Il attire chaque année plus de 150 000 personnes. En 2024, « RIIZE » montera sur scène aux côtés d'artistes de renommée mondiale tels que Sam Smith, Christina Aguilera et Calvin Harris, entre autres.