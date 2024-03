Le retour des Bom Carol

C’est enfin le printemps. De quoi se réjouir en musique ! Mais quelle chanson sera la gagnante de cette saison douce et pleine d'espoir ? En Corée du Sud, on appelle « Bom Carol » les mélodies que le public écoute à cette période. C’est un peu comparable aux Christmas Carol, les chants de Noël en anglais.





Le titre le plus connu concernant cette saison des fleurs est « Cherry Blossom Ending » de Busker Busker. Cette chanson des débuts de ce groupe, aujourd’hui dissout, remonte ensur le podium des charts, chaque année, quand le printemps arrive. Et ce, depuis sa sortie en 2012. « Bom Bom Bom » de Roy Kim et « Not Spring, Love, or Cherry Blossoms » de High4 et IU sont aussi des morceaux très appréciés durant cette saison depuis près de dix ans. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, « Spring Day » de BTS.





Or, l'année dernière, aucun nouveau titre printanier n’a conquis le cœur des sud-Coréens. Le classement a été dominé par des tubes de girls bands, aux rythmes entrainant certes, mais rien à voir avec ce qui marchait autrefois. Cette année encore, plusieurs titres restent longtemps en tête du peloton, et ce peu importe le changement de saison. Notamment, « Bam Yang Gang » de Bibi a fait un tabac, tandis que TWS, avec « plot twist » a remporté un succès sans précédent pour un nouveau boys band. On y voit aussi « Love wins all » d'IU et « EASY » de Le Sserafim qui vient tout juste de sortir.





Mais les dés ne sont pas encore jetés cette année ! A suivre...